В Башкирии на берегу реки построили эко-отель

Ответили положительно, и идёт очень хорошая поддержка, именно организаторская, и помощь со стороны местной администрации: бизнес-шериф местной администрации, заместитель по строительству приезжают, спрашивают, что нужно. Здесь очень серьезная проблема с инертными материалами, то есть ПГС, щебень – то, что нужно нам для благоустройства. И они всячески пытаются помочь, достать, привезти.

Алина Раззарёнова, дизайнер проекта