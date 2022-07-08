В Башкирии на берегу реки построили эко-отель

На месте свалки построили эко-отель. В деревне Уразбахты Караидельского района организовали новое место для отдыха. Уфимские предприниматели вложили в проект более 85 миллионов рублей.
На берегу реки Уфы построили домики с общим номерным фондом на 75 человек. На территории отеля будут работать кафе, спортивная и детские площадки с травмобезопасным покрытием.
Эко-отели появились относительно недавно в связи с повышением спроса на природный отдых. Основная идея подобного гостиничного направления – натуральность и естественность. Большую помощь в реализации задуманного в Караидельском районе оказали власти. Проект обсуждался на «Инвестчасе» у главы республики.