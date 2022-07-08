В Башкирии на берегу реки построили эко-отель

На месте свалки построили эко-отель. В деревне Уразбахты Караидельского района организовали новое место для отдыха. Уфимские предприниматели вложили в проект более 85 миллионов рублей.

На берегу реки Уфы построили домики с общим номерным фондом на 75 человек. На территории отеля будут работать кафе, спортивная и детские площадки с травмобезопасным покрытием.

У нас тут мусор был, всё валили сюда, но вот приехали, этот мусор убрали, где-то 50 КАМАЗов, яму зарыли, всё сейчас нормально.

Хамит Салихов, староста д. Уразбахты
Фото №1 - В Башкирии на берегу реки построили эко-отель

Эко-отели появились относительно недавно в связи с повышением спроса на природный отдых. Основная идея подобного гостиничного направления – натуральность и естественность. Большую помощь в реализации задуманного в Караидельском районе оказали власти. Проект обсуждался на «Инвестчасе» у главы республики.

Ответили положительно, и идёт очень хорошая поддержка, именно организаторская, и помощь со стороны местной администрации: бизнес-шериф местной администрации, заместитель по строительству приезжают, спрашивают, что нужно. Здесь очень серьезная проблема с инертными материалами, то есть ПГС, щебень – то, что нужно нам для благоустройства. И они всячески пытаются помочь, достать, привезти.

Алина Раззарёнова, дизайнер проекта
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