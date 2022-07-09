В Башкирии продолжается ремонт дороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка

В Башкирии продолжает реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого проводится ремонт дорог не только в городах, но и между населенными пунктами в районах.

Фото №1 - В Башкирии продолжается ремонт дороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка

АО «Башкиравтодор» проводит работы на дороге Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка в Стерлитамакском районе. Общая протяженность участка составляет 3,3 км.

Особое внимание уделяется качеству проведенных ремонтов ― на объектах нацпроекта организован многоступенчатый контроль за проведением работ, который проводят сначала сами подрядные организации, потом заказчик, а следом еще и специалисты Федерального дорожного агентства.

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ

На дороге снято старое полотно, укладывается выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Также будут установлены знаки, нанесена разметка. Завершить работы планируется в сентябре этого года, отставаний от графика нет, сообщает Минтранс Башкирии.

Фото: пресс-служба Минтранса РБ 

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