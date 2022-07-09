В Башкирии продолжается ремонт дороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка

В Башкирии продолжает реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого проводится ремонт дорог не только в городах, но и между населенными пунктами в районах.
АО «Башкиравтодор» проводит работы на дороге Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка в Стерлитамакском районе. Общая протяженность участка составляет 3,3 км.
На дороге снято старое полотно, укладывается выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Также будут установлены знаки, нанесена разметка. Завершить работы планируется в сентябре этого года, отставаний от графика нет, сообщает Минтранс Башкирии.
Фото: пресс-служба Минтранса РБ