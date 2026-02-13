В Башкирии продолжается набор в войска БПЛА

В Башкортостане продолжается набор военнослужащих в войска беспилотных авиационных систем. Как сообщают в пункте отбора, контракт заключается на один год с правом увольнения в запас по окончании срока службы.

Ключевая особенность набора – не только востребованность профессиональных военных, операторов БПЛА и бойцов спецназа, но и прицельное внимание к навыкам из сугубо мирной сферы. В списке приоритетных кандидатов – программисты, IT-специалисты, дронорейсеры, киберспортсмены и даже опытные геймеры, чьё владение симуляторами становится конкурентным преимуществом.