«Синтез науки, культуры, искусства и историографии»: в Башкирии открыли музей «Шульган-Таш»

Бурзянский район сегодня стал научным и культурным центром страны. Там состоялось открытие музейного комплекса «Шульган-Таш». В рамках церемонии был дан старт Международному году фундаментальных наук. В мероприятии приняли участие ведущие ученые страны. Ну а в ходе пленарных заседаний региональные власти проанонсировали новые, не менее грандиозные проекты, которые намерены реализовать в Башкортостане.

Место на стыке Европы и Азии, колыбель цивилизации, где пересекаются прошлое, настоящее и будущее – всё это здесь, на территории Бурзянского района. Еще 40 тысячелетий назад здесь так же, как и сегодня, кипела жизнь.

Дорогие друзья! Уважаемые братские делегации из Беларуси, Монголии, Азербайджана, Казахстана! Спасибо вам огромное за то, что приехали сюда, в сердце Башкортостана – жемчужину нашей республики, «Шульган-Таш». Радий Хабиров Глава Республики Башкортостан

Это яркий пример консервации объекта культурного наследия – уникального памятника наскальной живописи, единственного подобного в Восточной Европе. В выставочном зале – точные копии фрагментов стен пещеры с рисунками. Воссоздавать их один в один помогали специалисты из Франции.

Наш музей очень отличается от других подобных, потому что там делают копию пещеры и рисунков, а мы здесь создали богатую экспозицию, воссоздали жизнь человека того периода по крупицам. Данир Гайнуллин, директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана

Долгожданное открытие музейного комплекса «Шульган-Таш» – всё равно что очередной шаг в развитии. Не только культурном, но и научном. Недаром почти половина территории здания отведена под лаборатории.

В музейном комплексе, кроме экспозиционной части, есть лабораторный блок, где будут проводить различные исследования. В целом «Шульган-Таш» – не просто развлекательный объект. Он представляет собой синтез науки, культуры, искусства и историографии. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Именно поэтому здесь, в месте, где история и культура встречаются с наукой, дали старт открытию Международного года фундаментальных наук.

В этом смысле Башкортостан – это регион-донор. Я имею в виду не финансовую сторону вопроса, а состояние дел в республике. Она сегодня на лидирующих позициях. Честь и хвала управленческой команде, которая работает в республике. И самое главное – искренние слова благодарности жителям, которые здорово решают поставленные задачи. Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации России

Башкортостан превращается в интеллектуально значимый и лидирующий регион страны. Российская академия наук этому очень рада. Будем помогать, чтобы развитие республики шло быстрее и значительнее. Александр Сергеев, президент Российской академии наук

Изолировать науку невозможно, несмотря ни на какие санкции. Как отметили федеральные эксперты, Башкортостан становится уже не только культурным и экономическим, но и интеллектуальным донором для России, в том числе благодаря созданному Евразийскому научно-образовательному центру, а также новому объединенному вузу. Накануне Министерство образования и науки России подписало приказ о создании Уфимского университета науки и технологий.

Вчера министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о создании нового вуза – Уфимского университета науки и технологий на базе двух мощных образовательных организаций – БашГУ и УГАТУ. Потенциал, который есть в системе науки и высшего образования региона, требует консолидации усилий и масштабирования. Мы абсолютно уверены, что, участвуя в программе «Приоритет 2030», других программах науки и высшего образования, к 2030 году Башкортостан точно станет одной из научных и образовательных столиц России. Будем скромными, но надеемся, что и за рубежом тоже. Дмитрий Афанасьев, заместитель министра науки и высшего образования России

Финальным штрихом этого торжества науки, культуры и истории стала симфоническая ночь, организованная в амфитеатре музея. Бурзянский район – один из наиболее отдаленных в республике. Проведение подобного рода мероприятий положительно скажется на его туристической привлекательности. В завершении пленарной части глава Башкортостана презентовал ещё один проект – Евразийский музей кочевников.

Башкортостан, находясь на пересечении великих путей, является уникальным местом. Мы задались вопросом: мы примерно понимаем, откуда мы, теперь нужно понять, кто мы? Ответом на этот вопрос станет следующий этап изучения – Музей кочевых цивилизаций. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Музей планируют создать в Чишминском районе. Основой его станут золотоордынские каменные мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана. По словам экспертов, подобного комплекса нет нигде в стране.

Проект привлечет очень много туристов, а народ будет знать свою историю, происхождение. Бугар Исаев, директор Бугурусланского национального историко-художественного заповедника /Азербайджан/