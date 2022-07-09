«Синтез науки, культуры, искусства и историографии»: в Башкирии открыли музей «Шульган-Таш»
Бурзянский
район сегодня стал научным и культурным центром страны. Там состоялось открытие
музейного комплекса «Шульган-Таш». В рамках церемонии был дан старт
Международному году фундаментальных наук. В мероприятии приняли участие ведущие
ученые страны. Ну а в ходе пленарных заседаний региональные власти
проанонсировали новые, не менее грандиозные проекты, которые намерены
реализовать в Башкортостане.
Место
на стыке Европы и Азии, колыбель цивилизации, где пересекаются прошлое,
настоящее и будущее – всё это здесь, на территории Бурзянского района. Еще 40
тысячелетий назад здесь так же, как и сегодня, кипела жизнь.
Дорогие друзья! Уважаемые
братские делегации из Беларуси, Монголии, Азербайджана, Казахстана! Спасибо вам
огромное за то, что приехали сюда, в сердце Башкортостана – жемчужину нашей
республики, «Шульган-Таш».
Радий Хабиров Глава Республики Башкортостан
Это
яркий пример консервации объекта культурного наследия – уникального памятника
наскальной живописи, единственного подобного в Восточной Европе. В выставочном
зале – точные копии фрагментов стен пещеры с рисунками. Воссоздавать их один в
один помогали специалисты из Франции.
Наш музей очень
отличается от других подобных, потому что там делают копию пещеры и рисунков, а
мы здесь создали богатую экспозицию, воссоздали жизнь человека того периода по
крупицам.
Данир Гайнуллин, директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана
Долгожданное
открытие музейного комплекса «Шульган-Таш» – всё равно что очередной шаг в
развитии. Не только культурном, но и научном. Недаром почти половина территории
здания отведена под лаборатории.
В музейном комплексе, кроме
экспозиционной части, есть лабораторный блок, где будут проводить различные
исследования. В целом «Шульган-Таш» – не просто развлекательный объект. Он
представляет собой синтез науки, культуры, искусства и историографии.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Именно
поэтому здесь, в месте, где история и культура встречаются с наукой, дали старт
открытию Международного года фундаментальных наук.
В этом смысле Башкортостан – это
регион-донор. Я имею в виду не финансовую сторону вопроса, а состояние дел в
республике. Она сегодня на лидирующих позициях. Честь и хвала управленческой команде,
которая работает в республике. И самое главное – искренние слова благодарности
жителям, которые здорово решают поставленные задачи.
Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации России
Башкортостан превращается в
интеллектуально значимый и лидирующий регион страны. Российская академия наук
этому очень рада. Будем помогать, чтобы развитие республики шло быстрее и
значительнее.
Александр Сергеев, президент Российской академии наук
Изолировать
науку невозможно, несмотря ни на какие санкции. Как отметили федеральные
эксперты, Башкортостан становится уже не только культурным и экономическим, но
и интеллектуальным донором для России, в том числе благодаря созданному
Евразийскому научно-образовательному центру, а также новому объединенному вузу.
Накануне Министерство образования и науки России подписало приказ о создании
Уфимского университета науки и технологий.
Вчера министр науки и высшего
образования России Валерий Фальков подписал приказ о создании нового вуза –
Уфимского университета науки и технологий на базе двух мощных образовательных
организаций – БашГУ и УГАТУ. Потенциал, который есть в системе науки и высшего
образования региона, требует консолидации усилий и масштабирования. Мы
абсолютно уверены, что, участвуя в программе «Приоритет 2030», других программах
науки и высшего образования, к 2030 году Башкортостан точно станет одной из
научных и образовательных столиц России. Будем скромными, но надеемся, что и за
рубежом тоже.
Дмитрий Афанасьев, заместитель министра науки и высшего образования России
Финальным
штрихом этого торжества науки, культуры и истории стала симфоническая ночь,
организованная в амфитеатре музея.
Бурзянский район – один из наиболее отдаленных в республике. Проведение
подобного рода мероприятий положительно скажется на его туристической
привлекательности. В завершении пленарной части глава Башкортостана презентовал
ещё один проект – Евразийский музей кочевников.
Башкортостан,
находясь на пересечении великих путей, является уникальным местом. Мы задались
вопросом: мы примерно понимаем, откуда мы, теперь нужно понять, кто мы? Ответом
на этот вопрос станет следующий этап изучения – Музей кочевых цивилизаций.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Музей
планируют создать в Чишминском районе. Основой его станут золотоордынские каменные
мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана. По словам экспертов, подобного комплекса нет
нигде в стране.
Проект привлечет
очень много туристов, а народ будет знать свою историю, происхождение.
Бугар Исаев, директор Бугурусланского национального историко-художественного заповедника /Азербайджан/
Музей
кочевых цивилизаций нужен с точки зрения как науки, так и развития туризма.
Идея нашла отклик и на федеральном уровне. В скором времени власти приступят к
проектированию объекта.