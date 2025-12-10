В Башкирии открыли сельские объекты культуры

В рамках заседания Совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры и искусства руководитель региона Радий Хабиров дал старт работе новых учреждений. Для тысяч людей это возможность творить, заниматься любимым делом, организовывать досуг для своего села в комфортных условиях. Каждое учреждение оснастили необходимым оборудованием. Но не менее важным является наличие специалистов.

Жителями республики Аяна и Самба Ойдуп стали всего 1,5 месяца назад. Творческая семья вместе с четырьмя детьми переехали в Иглино из Тувы по программе «Земский работник культуры». Сегодня им вместе с другими участниками проекта вручили сертификаты на миллион рублей. Таким образом в сёла привлекают специалистов в сферу культуры.

Айгида Даутова работает в новом большом социально-культурном центре, который открыли в начале года. На Совете официальный старт работы дали ещё трём ДК. Один из них в Мечетлинском районе. Четыре года назад в конную повозку с творческим коллективом деревни Новомуслюмово, который направлялся на праздник, врезалась на большой скорости иномарка. Тогда глава республики распорядился оказать помощь пострадавшим и вместо старого закрытого ДК построить новый. Дом культуры есть, и уже в нём на связь вышла серьезно пострадавшая в аварии Гульсум Каримова.

Я и просил, чтобы новогодние мероприятия в этом клубе для жителей деревни прошли. Насколько я знаю, клуб полностью готов. Мы вместе с вами радуемся. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики рассказал о планах на следующий год. Обновление произойдёт и в сельских учреждениях, и в крупных республиканских объектах. Поддержку в этом окажет и новый нацпроект.

Важная задача – сохранить и поддержать сеть детских школ искусств. В рамках национального проекта «Семья» продолжим их оснащать музыкальными инструментами, оборудованием, будем проводить там капитальный ремонт и реконструкцию. Надеюсь, в следующем году мы всё-таки приступим к реконструкции нашего цирка, это сразу большая сумма, она разделена на три года, там почти три миллиарда рублей. Конечно, мы сегодня говорим огромные слова благодарности Министерству культуры России за такую серьёзную поддержку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В следующем году республика примет Всероссийскую детскую фольклориаду. Она будет особенной, так как 2026 год объявлен Годом единства народов.

Деятели искусств смогли обсудить с главой республики волнующие темы. Среди них поддержка кинематографии, необходимость сохранения кадров в детских школах искусств, целевое направление на специальности в сфере культуры. Тем, кто уже внёс в развитие этой области свой вклад, глава республики вручил государственные награды.