В Башкирии открыли сельские объекты культуры

В рамках заседания Совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры и искусства руководитель региона Радий Хабиров дал старт работе новых учреждений. Для тысяч людей это возможность творить, заниматься любимым делом, организовывать досуг для своего села в комфортных условиях. Каждое учреждение оснастили необходимым оборудованием. Но не менее важным является наличие специалистов.
Жителями республики Аяна и Самба Ойдуп стали всего 1,5 месяца назад. Творческая семья вместе с четырьмя детьми переехали в Иглино из Тувы по программе «Земский работник культуры». Сегодня им вместе с другими участниками проекта вручили сертификаты на миллион рублей. Таким образом в сёла привлекают специалистов в сферу культуры.
Айгида Даутова работает в новом большом социально-культурном центре, который открыли в начале года. На Совете официальный старт работы дали ещё трём ДК. Один из них в Мечетлинском районе. Четыре года назад в конную повозку с творческим коллективом деревни Новомуслюмово, который направлялся на праздник, врезалась на большой скорости иномарка. Тогда глава республики распорядился оказать помощь пострадавшим и вместо старого закрытого ДК построить новый. Дом культуры есть, и уже в нём на связь вышла серьезно пострадавшая в аварии Гульсум Каримова.
Глава республики рассказал о планах на следующий год. Обновление произойдёт и в сельских учреждениях, и в крупных республиканских объектах. Поддержку в этом окажет и новый нацпроект.
В следующем году республика примет Всероссийскую детскую фольклориаду. Она будет особенной, так как 2026 год объявлен Годом единства народов.
Деятели искусств смогли обсудить с главой республики волнующие темы. Среди них поддержка кинематографии, необходимость сохранения кадров в детских школах искусств, целевое направление на специальности в сфере культуры. Тем, кто уже внёс в развитие этой области свой вклад, глава республики вручил государственные награды.
Глава республики поблагодарил тех, кто посвятил себя искусству и попросил членов совета не забывать о селе. Потребность в культуре, отметил Радий Хабиров, там, возможно, даже сильнее, чем в городах.