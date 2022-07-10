Следком объявил о поисках пропавшей под Уфой 15-летней Татьяны Фарковой

Уфимским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Башкортостан устанавливается местонахождение и обстоятельства безвестного исчезновения 16-летней Фарковой Т.А., которая 3 июля 2022 года ушла из дома в селе Булгаково Уфимского района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

пресс-служба СУ СКР по РБ