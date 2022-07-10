Следком объявил о поисках пропавшей под Уфой 15-летней Татьяны Фарковой

Следственный комитет объявил о поисках безвестно пропавшей в Уфе 15-летней Фарковой Татьяны Андреевны.
Приметы: рост около 164 см, рыжие волосы, зеленые глаза, телосложение среднее. Особые приметы: имеется шрам на запястье левой руки в виде «Т + И». В день исчезновения на девочке была одежда черного цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим обратиться в следственное управление по Республике Башкортостан или в МВД по Республике Башкортостан.
Телефон: Телефон доверия: 8 (347) 251-62-51, Телефон «Ребенок в опасности» 8 (347) 273-99-88 (с мобильного телефона 123) или 02 (с мобильного телефона 102).
Напомним, ранее мы сообщали о том, что пропавшего подростка ищут волонтеры.