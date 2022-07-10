В одном из городов Башкирии открылась летняя башкирская этноюрта

Накануне в Туймазах в Центральном парке культуры и отдыха прошло открытие башкирской этноюрты «Йәйләү». В нем приняли участие представители национальных общественных объединений района и почетные гости.

Фото №1 - В одном из городов Башкирии открылась летняя башкирская этноюрта

Как сообщили в пресс-службе Всемирного курултая башкир, этноюрта будет принимать гостей в течение лета. Каждую неделю там будут проводиться мероприятия:

— мастер-классы;

— музыкальные вечера;

— национальная кухня, чай с ароматными травами и душистым мёдом, кумыс;

— выставка сувениров, изделий народного творчества.

В юрте можно ознакомиться с выставкой сувениров и изделиями народного творчества, а также насладиться ароматным чаем с травами и душистым мёдом, утолить жажду кумысом, айраном.

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