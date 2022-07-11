В Башкирии открылась новая мечеть

Вчера, десятого июля, в селе Бриштамак Белорецкого района открылась новая мечеть. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Иванюта.

Фото №1 - В Башкирии открылась новая мечеть

Глава района рассказал, что в 2018 году жители села Мавлит Султанов и Роберт Габитов решили построить мечеть. Им помогали практически все.

Бану Ильгамова передала под строительство земельный участок, а Мавлит Султанов– имам хатыб — оформил необходимые документы. Миннихан Гайнетдинов выделил сруб, который жители села подняли сами. Роберт Габитов привез стройматериалы для кровли и вместе с имам хатыбом организовали процесс строительства мечети. Ильгиз Гизатуллин предоставил штакетник для ограждения. Рустам Ильгамов — необходимые пиломатериалы. Ильдар Абдуллин проводил сварочные работы. Ирек Зарипов, параолимпийский чемпион, уроженец села Бриштамак, тоже помог сельчанам по проекту „Атайсал“. Со старостой Минигали Гадельшиным мечеть достраивали сами жители, помогали им в этом многочисленные спонсоры.

Андрей Иванюта, глава Белорецкого района

Андрей Иванюта назвал мечеть долгожданным подарком для мусульман. Он поблагодарил всех причастных за появление еще одного места добра и веры.

Фото: Соцсети Андрея Иванюты.

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