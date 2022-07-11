В Башкирии открылась новая мечеть

Бану Ильгамова передала под строительство земельный участок, а Мавлит Султанов– имам хатыб — оформил необходимые документы. Миннихан Гайнетдинов выделил сруб, который жители села подняли сами. Роберт Габитов привез стройматериалы для кровли и вместе с имам хатыбом организовали процесс строительства мечети. Ильгиз Гизатуллин предоставил штакетник для ограждения. Рустам Ильгамов — необходимые пиломатериалы. Ильдар Абдуллин проводил сварочные работы. Ирек Зарипов, параолимпийский чемпион, уроженец села Бриштамак, тоже помог сельчанам по проекту „Атайсал“. Со старостой Минигали Гадельшиным мечеть достраивали сами жители, помогали им в этом многочисленные спонсоры.

Андрей Иванюта, глава Белорецкого района