В Уфе по программе «Башкирские дворики» завершили благоустройство первого в 2022 году двора

В башкирской столице завершилось благоустройство первого в 2022 году двора по программе «Башкирские дворики», которую инициировал Глава Башкирии Радий Хабиров в 2019 году.

Во дворе дома №9/1 по улице Карла Маркса были полностью заменены бордюры, опоры освещения и асфальтное покрытие. Двор оборудовали камерами видеонаблюдения, установили новую контейнерную площадку с раздельным сбором мусора и урны.