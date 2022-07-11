В Уфе по программе «Башкирские дворики» завершили благоустройство первого в 2022 году двора

В башкирской столице завершилось благоустройство первого в 2022 году двора по программе «Башкирские дворики», которую инициировал Глава Башкирии Радий Хабиров в 2019 году.
Во дворе дома №9/1 по улице Карла Маркса были полностью заменены бордюры, опоры освещения и асфальтное покрытие. Двор оборудовали камерами видеонаблюдения, установили новую контейнерную площадку с раздельным сбором мусора и урны.
Также специалисты оборудовали детскую игровую площадку с мягким покрытием, озелененили территории, а фасады электроподстанций оформили современными муралами.