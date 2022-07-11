В Башкирии прошло профилактическое мероприятие «Безопасная дорога детства»

Безопасные каникулы со спортивным уклоном. В Татшылинском районе провели мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Ребят познакомили с правилами дорожного движения, научили различать проезжую часть дороги и тротуар и даже рассказали про азы вождения автомобиля. А после все участники закрепили свои теоретические навыки с помощью мобильного тренажерного комплекса.

Головокружительные повороты и скорость. Обстановка накаляется, ведь даже доля секунды может стоить победы. Вот так увлекательно, с азартом и размахом на территории Татышлинского района прошло познавательное мероприятие по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Безопасная дорога детства».

Азбука дорожного движения, викторины, ребусы и веселые старты. Для ребят это прежде всего увлекательная игра. Но так они не просто развлекаются, а выполняют вполне серьезные задания, которые так или иначе связаны со знанием правил дорожного движения.