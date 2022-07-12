В Башкирии туристическая отрасль получит 31,5 млн рублей в качестве господдержки

Руководство Башкирии уделяет особое внимание созданию туристских информационных центров. Высокий уровень качества обслуживания в таких центрах способствует дальнейшему повышению туристской привлекательности среди туристов и жителей регионов, а также является способом формирования дополнительного туристского потока. В туристских информационных центрах можно оперативно получить информацию о разных форматах отдыха, объектах показа, экскурсионных программах и спланировать свое путешествие или узнать новое, чтобы запланировать свои путешествия на перспективу.

Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Башкирии