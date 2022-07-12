В Башкирии туристическая отрасль получит 31,5 млн рублей в качестве господдержки

Туристическая отрасль Башкирии получит дополнительную государственную поддержку. Об этом сообщили в правительстве республики. На развитие туризма будет направлено 31,5 млн рублей.
Средства направят на строительство трех многофункциональных визит-центров в Уфе, а также покупку микроавтобуса для гостей республики.
Как отметила заместитель премьер-министра Башкирии Лира Игтисамова, положительный имидж Башкирии в сфере туризма стимулирует улучшение инвестклимата и способствует привлечению капитала в экономику.