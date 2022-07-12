В Башкирии туристическая отрасль получит 31,5 млн рублей в качестве господдержки

Туристическая отрасль Башкирии получит дополнительную государственную поддержку. Об этом сообщили в правительстве республики. На развитие туризма будет направлено 31,5 млн рублей.

Фото №1 - В Башкирии туристическая отрасль получит 31,5 млн рублей в качестве господдержки

Средства направят на строительство трех многофункциональных визит-центров в Уфе, а также покупку микроавтобуса для гостей республики.

Руководство Башкирии уделяет особое внимание созданию туристских информационных центров. Высокий уровень качества обслуживания в таких центрах способствует дальнейшему повышению туристской привлекательности среди туристов и жителей регионов, а также является способом формирования дополнительного туристского потока. В туристских информационных центрах можно оперативно получить информацию о разных форматах отдыха, объектах показа, экскурсионных программах и спланировать свое путешествие или узнать новое, чтобы запланировать свои путешествия на перспективу.

Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Башкирии 

Как отметила заместитель премьер-министра Башкирии Лира Игтисамова, положительный имидж Башкирии в сфере туризма стимулирует улучшение инвестклимата и способствует привлечению капитала в экономику.

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