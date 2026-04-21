Житель Башкирии реализовал туристический проект благодаря господдержке

Житель республики благодаря господдержке смог реализовать туристический проект. Линар Сулейманов запустил агротуристическую пасеку в родном Гафурийском районе, а в прошлом году построил ещё и домики для проживания гостей. В дальнейшем предприниматель намерен развивать инфраструктуру на пасеке, чтобы шире знакомить людей с искусством пчеловодства.

И эти традиции Линар Сулейманов решил продолжить несмотря на то, что раньше жил в городе и работал. Но гены взяли своё – дедушка и другие предки держали пасеки. В 2020 году получил грант регионального Минсельхоза в три миллиона рублей как начинающий фермер и приобрёл первые ульи и оборудование. Сейчас уже более 200 пчелосемей, которые собирают пыльцу и нектар в самых живописных местах Гафурийского района – деревне Таш-Асты и скале Уклы Кая. Искусство пчеловода он наглядно демонстрирует и туристам.

Конечно же собранный мёд пускается в дело: его предприниматель поставляет в различные торговые точки. Но главная цель Линара Сулейманова – развитие агротуристической пасеки. Возвести гостевые домики помог грант в 10 миллионов рублей уже по линии федерального Минсельхоза. Возле каждого – банный чан и мангальная зона, а внутри – номер со всеми удобствами.