В Уфе пляж Кашкадан внесен в список официальных

Теперь в Уфе насчитывается 11 официальных пляжей. В список, помимо озера Кашкадан, вошли пляжи «Солнечный», «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак-Яр Нижегородка» на реке Белой, «Берег солнца», «Сипайловские Сочи» и «Песчаный» на реке Уфа и пляжи «Карьерное», «Гольфстрим» и «Райский берег» на озерах Глубокое и Теплое.