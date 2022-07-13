Слабовидящие атлеты из Башкирии успешно выступили на чемпионате России

Башкирские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по легкой атлетике среди слабовидящих. В столице республики одновременно прошли сразу два крупных старта, в одном из которых приняли участие представители Белоруссии. Как правило, после Паралимпийских игр спортсмены по-разному готовятся к следующим соревнованиям: одни устраивают себе каникулы, другие меняют лидера, а некоторые создают семьи.

Очередной успех Антона Кулятина. Чемпион Паралимпийских игр в Токио в Уфе выступал на трех дистанциях, и везде получилось попасть в тройку сильнейших. Хотя своей нынешней формой атлет еще недоволен. Недовольна своим выступлением и представительница республики Елена Паутова. Хотя спортсменка стала лучшей сразу на двух дистанциях: она финишировала первой на 800 и 1500 метров. После последней Паралимпиады, где Паутова стала серебряным призером, она сменила лидера. Шаг рискованный, но обдуманный.

В чемпионате России по легкой атлетике среди слепых принимают участие сильнейшие спортсмены страны. Всего за медали в разных дисциплинах борются 180 спортсменов. В одном из турниров конкуренцию им составляют гости из Белоруссии.

В чемпионате России только наши, а в открытом российском чемпионате уже все соревнуются, чтобы белорусам очки в чемпионат России не вписывать. Петр Буйлов, старший тренер сборной России по легкой атлетике среди слепых

В метании диска основная борьба развернулась между прошлогодней тройкой финалистов чемпионата страны. Алексей Лабзин из Башкортостана стал лучшим в метании копья и вторым в прыжках в длину. Но по-настоящему удивила и тренеров и коллег Анна Кулинич-Сорокина. Она показала третий результат в метании копья спустя всего месяц после рождения второго ребенка.