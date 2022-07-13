Социальная сеть «ВКонтакте» запустила монетизацию прямых эфиров

Разработчики социальной сети «ВКонтакте» рассказали о предоставлении авторам прямых эфиров доступа к монетизации. Блогеры, которые активно ведут свои страницы в российской социальной сети, смогут зарабатывать на рекламе в своих аккаунтах.
Функция доступна для мобильной и десктопной версий платформы «VK Видео». Ею могут воспользоваться только те, кто уже подключён к программе монетизации видео.
По данным «VK Видео», с начала марта количество подключённых к программе монетизации видеоконтента сообществ соцсети выросло в 4,5 раза, на собственных видео зарабатывают более 6 тысяч пабликов. Благодаря монетизации количество размещаемых в пабликах роликов выросло на 80 %.