Социальная сеть «ВКонтакте» запустила монетизацию прямых эфиров

По данным «VK Видео», с начала марта количество подключённых к программе монетизации видеоконтента сообществ соцсети выросло в 4,5 раза, на собственных видео зарабатывают более 6 тысяч пабликов. Благодаря монетизации количество размещаемых в пабликах роликов выросло на 80 %.