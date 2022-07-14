В Башкирии синоптики прогнозируют неустойчивую погоду

Также надо быть готовыми к кратковременным дождям, местами пройдут грозы, днем в отдельных районах республики прогнозируются ливни и град. Осадков не будет только ночью в южной части региона. Ветер уже юго-западный, шквалистое усиление стоит ждать в отдельных районах.