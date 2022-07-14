В Башкирии синоптики прогнозируют неустойчивую погоду

В ближайшие дни в Башкирии прогнозируется неустойчивая погода. Как сообщают синоптики, это связано с приближением и прохождением атмосферных фронтов.
Сегодня, 14 июля, в Башкортостане сохранится жаркая погода. Температура воздуха ночью составит около +15 градусов, а днем воздух прогреется до +35 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, а также град.
Завтра, 15 июля, как сообщают синоптики, в республике ожидается снижение температуры: ночью до +16 градусов, а днем - до +27градусов.
Также надо быть готовыми к кратковременным дождям, местами пройдут грозы, днем в отдельных районах республики прогнозируются ливни и град. Осадков не будет только ночью в южной части региона. Ветер уже юго-западный, шквалистое усиление стоит ждать в отдельных районах.