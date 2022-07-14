Спасатель из Башкирии назвал причину, почему на самом деле тонут люди

На самом деле тонущий человек крайне редко может позвать на помощь или привлечь к себе внимание, размахивая руками, потому что его настигает состояние, известное как «инстинктивная реакция утопающего». Это чистая физиология – человек в первую очередь дышит, а во вторую говорит. Для того чтобы позвать на помощь, нужно восстановить дыхание, но люди не могут это сделать, потому что все силы уходят на то, чтобы оттолкнуться от воды. Чем сильнее они пытаются выпрыгнуть из воды, тем глубже уходят под воду. Он молчит, пытаясь выкарабкаться. Если не помочь в течение максимум минуты, человек уйдет под воду окончательно.