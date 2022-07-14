Спасатель из Башкирии назвал причину, почему на самом деле тонут люди

Из-за сильной жары в Башкирии участились случаи трагических происшествий на водоёмах. Корреспонденты ИА «Башинформ» поговорили с заслуженным спасателем РФ, начальником Аварийно-спасательной службы Госкомитета Башкирии по ЧС Владимиром Темашевым. Спасатель рассказал, почему на самом деле тонут люди.
1. Большинство детей тонет на глазах у родителей, не понимающих, что происходит
В кино тонущие ведут себя очень активно — громко кричат «спасите-помогите» и изо всех сил бьют руками по воде. Ну а как иначе зритель поймет, что происходит? В реальной жизни тонущие выглядят совсем не так и никакого драматизма в ситуации нет. Человек может тонуть, а мирно плавающие в паре метров люди даже не поймут, что происходит.
На самом деле тонущий человек крайне редко может позвать на помощь или привлечь к себе внимание, размахивая руками, потому что его настигает состояние, известное как «инстинктивная реакция утопающего». Это чистая физиология – человек в первую очередь дышит, а во вторую говорит. Для того чтобы позвать на помощь, нужно восстановить дыхание, но люди не могут это сделать, потому что все силы уходят на то, чтобы оттолкнуться от воды. Чем сильнее они пытаются выпрыгнуть из воды, тем глубже уходят под воду. Он молчит, пытаясь выкарабкаться. Если не помочь в течение максимум минуты, человек уйдет под воду окончательно.
Если у человека глаза «вытаращены», рот полуоткрыт, он молча целенаправленно пытается выбраться к берегу, но получается плохо или он барахтается в вертикальном положении – ему срочно нужна помощь!
2. Почему тонут паникеры и выпившие
Можно выделить еще два типа утоплений. Это паника и внезапный уход в воду. Если человек понимает, что силы заканчиваются, ногу свело судорогой и самостоятельно выплыть не удастся, у него начинается паника. Такие тонущие активно привлекают к себе внимание громкими криками, взмахами руками. Их трудно не заметить, но тяжело спасти, так как вцепляются в людей (спасатель ведь не может утонуть) и тащат их ко дну.
Если у вас нет отработанных навыков спасения - уметь правильно подплывать, захватывать и освобождаться от захватов, вытащить паникера не получится. Лучше бросьте ему спасательный круг, доску или хотя бы пустую закрытую пластиковую бутылку из-под газировки. Иначе будет не один труп, а два.
Если вы хорошо знаете, как спасти человека, у вас есть шанс стать спасателем.
Пристегните к плавкам маленькую булавку. Она незаметная, но если схватит судорога, уколите мышцу, которую свело, и возможно, спасете себе жизнь.
Третий тип, внезапный уход в воду, это когда случается что-то непредвиденное. Сердечный приступ, инсульт, тепловой удар, резкая потеря сознания или, например, человек ныряет в воду в непредназначенном месте и получает перелом шейного отдела позвоночника. Если «повезет» и вовремя вытащат, человек останется инвалидом, не повезет — утонет сразу.
Все, конечно же, не раз слышали, что тонут в основном люди выпившие, и думают, что это как-то связано с координацией движений. Мол, выпил, пошел купаться, устал и утонул. «Со мной точно так не будет, я же немного выпил», - думают люди. Это большой миф. На самом деле пьяные тонут не из-за нарушенной координации, а от резкого перепада температур. Выпил - сосуды расширились, зашел в воду – резко сузились и в тонком месте лопнули. К слову, это опасно и для совершенно трезвых людей. Поэтому, погревшись на солнышке, заходить в воду надо постепенно – сначала по колено, чуть постоял, потом по пояс, потом руками ополоснулся. Вот теперь можно нырять.
Когда человек нахлебался воды и его вытащили на берег, ему нужно лежать! Ходить до прибытия врачей никуда нельзя! В легких часто остается вода, если двигаться, она «подпрыгнет» и перекроет дыхательные пути. Это называется «вторичное» или «сухое» утопление. Откачать в этом случае практически невозможно.
3. Матрас — это ложное чувство безопасности
В магазинах сейчас каких только надувных матрасов нет – и бегемоты, и фламинго, и даже с подстаканниками, чтобы взять прохладительные напитки с собой. Это все очень красиво и весело, конечно, но плавать на таких матрасах, особенно детям нельзя. Особенно на больших надувных матрасах, которые предназначены, чтобы на них лежать дома или в палатке, это в инструкции написано, но кто читает инструкции...
«Что мне будет, я же у берега, а на матрасике хоть до другого берега моря можно доплыть?» Надувной матрас - это ложное чувство безопасности, потому что, во-первых, они при сильном ветре становятся парусом и моментально улетают от берега на любое расстояние. Во-вторых, очень легко переворачиваются, и в-третьих, сдуваются и лопаются. И человек остается один на глубине и с минимальными шансами на спасение.
Сказку про мальчика, который кричал «Волки! Волки!», а когда по-настоящему попал в беду, ему никто не поверил, придумали умные люди! С маленького возраста учите детей не стесняться звать на помощь, но только когда это действительно нужно.
Ни матрас, ни надувной круг, ни нарукавники — не панацея. Поиграть возле берега под строгим надзором взрослых – да. Они помогают удержаться на воде, но доверять им жизнь и здоровье ребенка нельзя. Единственное средство спасения ребенка — спасательный жилет с креплениями на животе, свистком и воротником, чтобы в случае потери сознания голова оставалась над водой. Если на матрасе далеко от берега вас унесло, бросайте его и плывите к берегу. Если не умеете плавать, кричите и подавайте знаки.
4. На необорудованном пляже вас не спасут
На официальных пляжах, а их в Башкирии более ста, берег готовят к сезону – дезинфицируют, чистят дно от битого стекла, водорослей и коряг. А самое главное, там весь день дежурят профессиональные спасатели.
В Башкирии сотни мест, где красиво, уютно, народу поменьше (хотя в этом году, кажется, везде по миллиону человек) и можно спокойно купаться, не занимая, как в старой песне, очередь с утра.
Но именно в таких «спокойных местах» все и тонут.
Каждый из утонувших был абсолютно уверен, что все эти истории про «пошел купаться и утонул» точно не про него, а про какого-то другого мальчика и девочку.