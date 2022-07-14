В одном из сел Башкирии ввели «сухой закон»

В селе Якутово Куюргазинского района с 19 июля вводится «сухой закон». Соответствующий документ подписал глава республики Радий Хабиров. В населенном пункте будет действовать полный запрет на продажу алкогольной продукции.
Мера принята в Якутово по инициативе самих сельчан. В республике подобная инициатива впервые обрела статус закона. Сельчане полагают, что полный запрет продажи спиртного сократит объем его потребления и поможет снизить смертность, улучшить демографическую ситуацию.
Однако у депутатов и экспертов есть сомнения на этот счет. Спикер парламента подчеркнул, что антиалкогольная политика должна быть комплексной.