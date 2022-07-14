Депутаты Госсобрания Башкирии проконтролируют ход ремонта школ

Повышенное внимание депутатского корпуса вызвано значительным масштабом проводимых работ. Так, лишь на материально-техническое оснащение каждой школе, вошедшей в программу, выделяется более 6 млн рублей. Согласно утвержденной заявке республики, в 2022-2023 годах отремонтируют 103 здания в 40 муниципальных образованиях, в том числе 5 зданий государственных школ и 98 – муниципальных. Из федерального бюджета на реализацию программы в 2022 году выделены субсидии в объеме 2,94 млрд рублей, на 2023 год - более 1,14 млрд рублей. Средства из федерального бюджета выделяются на условиях республиканского софинансирования. Депутаты будут следить за обеспечением высокого качества ремонта и полным освоением выделяемых средств.