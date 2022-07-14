В Башкирии утвержден проект строительства спорткомплекса и поликлиники под Уфой

В поселке Нагаево под Уфой построят спортивный комплекс с бассейном. Также готов проект к строительству поликлиники.

Фото №1 - В Башкирии утвержден проект строительства спорткомплекса и поликлиники под Уфой

Постановление об утверждении проекта межевания территории опубликовано на сайте Администрации города. В настоящий момент территория, где будут новые объекты, частично застроена.

По плану на участке планируется построить спорткомплекс с бассейном, поликлинику на 320 посещений в смену, учреждение дополнительного образования, магазин, блочную котельную, противопожарную насосную станцию и станцию скорой медицинской помощи.

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