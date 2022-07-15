В России сняли антиковидные ограничения на пересечение сухопутной границы

Сегодня, 15 июля, в России сняли ограничения на пересечении сухопутной границы, которые были введены после вспышки коронавирусной инфекции.
Оперативный штаб принял решение отменить ограничения из-за улучшения эпидемиологической обстановки ещё 4 июля. Решение было утверждено постановлением правительства.
Также отменяется требование о предоставлении результатов отрицательных ПЦР-тестов для граждан Белоруссии, которые прибыли авиатранспортом. Ранее были отменены ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска.