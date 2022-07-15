Президент России подписал закон, который запрещает выбрасывать мусор из автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за выброс мусора из автотранспорта. Закон предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей и конфискацию транспортного средства.

Предусмотрена административная ответственность административную за выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления, предусмотрен штраф для граждан от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.