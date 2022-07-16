В Уфе спасатели помогли двум котятам и стрижу

За последнюю неделю в Уфе спасатели освободили стрижа и сняли с дерева двух котят. Об этом рассказали в пресс-службе столичного УГЗ.

Стриж застрял лапкой в трещине здания и провисел под крышей дома почти сутки. После освобождения спасателями он улетел.

Также без помощи спасателей не обошлись котята, которые, убегая от собаки, забрались на дерево, а самостоятельно слезть не смогли. Неравнодушная женщина оплатила работу спасателей и взяла малышей на передержку, надеясь пристроить их в хорошие руки.

Котята настолько изнемогли от жары, что распластались на ветке, не шевелясь, и спасатели беспрепятственно смогли взять их в руки, рассказали в УГЗ.