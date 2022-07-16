Башкирия вошла в ТОП-10 рейтинга регионов по нацпроектам в СМИ

В июньском рейтинге среди регионов по нацпроектам в СМИ Башкортостан занял седьмое место. Республике удалось набрать 729 баллов.
По новой системе расчета в балльном рейтинге учитываются инфоповоды в зависимости от их коммуникационного потенциала, участие в освещении федеральных информационных кампаний, новости регионов, ставшие основой для публикации на сайте национальныепроекты.рф.
Лидирующую позицию занял Пермский край (1295 баллов). Следом идет - Краснодарский край (1167 баллов). Тройку лидеров замкнула Самарская область (1130,5 балла).
В Топ-15 июньского рейтинга регионов также вошли: Чечня, Санкт-Петербург, Волгоградская область, Башкирия, Ярославская область, Чувашия, Бурятия, Московская область, Тамбовская, Вологодская области, а также Крым и Нижегородская область.
Напомним, нацпроекты были разработаны по поручению Владимира Путина.