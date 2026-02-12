Башкирия вошла в топ-5 регионов по объёмам закупок сельхозтехники

Власти Башкортостана прорабатывают программы субсидирования фермеров, которые приобретают сельхозтехнику в лизинг. Об этом рассказал глава республики на своих страницах в соцсетях. Он отметил, что в Башкортостане продолжается обновление агропарка. Главным партнёром выступает госкомпания «Росагролизинг», на которую приходится больше четверти закупок.

По объёмам Башкортостан – в пятёрке лидеров в стране. Радий Хабиров также отметил, что в республике планируют создать сеть машинно-технологических станций. У аграриев сейчас горячая пора. В ремонтных мастерских готовят технику к старту посевной. Впрочем, не завершены и некоторые полевые работы.

Пословицу про сани и телегу никто не отменял. Аграриям ли не знать, как важно подготовить технику к весенне-полевому сезону. Иначе в самый разгар работы придётся считать потерянные часы и даже урожай. В этом ангаре одного из сельхозпредприятий Чишминского района проводят капитальный ремонт. Сплошь и рядом импортная техника, которую мастера уже давно научились приводить в порядок.

Из-за санкционного закрытия европейского и американского рынков аграрии переключились на китайский, откуда и поставляют детали-аналоги: какие-то комплектующие делают сами либо заказывают у российских партнёров. По словам мастеров, научились ремонтировать даже те агрегаты, которые ранее считались неремонтопригодными, например, китайские.

В сезон техника отрабатывает где-то 3,5 тыс. моточасов. Как говорят на предприятии, после капитального ремонта ресурса вполне хватит на 12 тысяч, то есть при грамотной эксплуатации эти комбайны и тракторы могут опахать 3-4 сезона без серьёзной модернизации, но если поломка всё же случится, сервис-инженеры смогут устранить её прямо в поле: механизм давно отлажен.

В ангары на ремонт загнали не всю технику. Вот уже второй год подряд, как говорят аграрии, они работают по особому графику: из-за большого урожая свёклы в хозяйствах до сих пор продолжают её отправку с полей на сахарные заводы. В прошлом году завершили в середине марта, в этом сезоне закончат чуть раньше.