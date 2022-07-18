Глава Башкирии взял на личный контроль расследование аварии, в которой погибли четыре девочки

Напомним, около четырёх часов утра 23-летний водитель на «Ауди А5» сбил четырёх девушек. По предварительной информации, подруги вышли из местного кафе, прошли не больше 60 метров, когда на них наехал парень. Скорость транспортного средства в момент аварии составлял 110 км/ч. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови водителя. Все четыре пострадавшие девочки скончались до приезда скорой помощи – им было 16, 18 и 19 лет.