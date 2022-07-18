Глава Башкирии взял на личный контроль расследование аварии, в которой погибли четыре девочки

Сегодня, 18 июля, Глава Башкирии начал оперативное совещание в правительстве с печальной новости. В селе Бакалы сбили четырёх девочек – несчастные скончались.
Напомним, около четырёх часов утра 23-летний водитель на «Ауди А5» сбил четырёх девушек. По предварительной информации, подруги вышли из местного кафе, прошли не больше 60 метров, когда на них наехал парень. Скорость транспортного средства в момент аварии составлял 110 км/ч. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови водителя. Все четыре пострадавшие девочки скончались до приезда скорой помощи – им было 16, 18 и 19 лет.
Радий Хабиров сообщил, что лично будет контролировать расследование аварии. Глава региона отметил, что необходимо ещё больше усилить контроль за вождением в нетрезвом виде.
Главе Бакалинского района Радий Хабиров поручил до конца помогать семьям погибших. Родителям девочек оказывается медицинская и психологическая помощь. Похороны погибших будут организованы силой администрации района.
Правоохранительные органы продолжают расследование аварии.
Фото: ГИБДД РБ.