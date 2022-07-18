В Уфе на «Трансчасе» обсудили меры снижения аварийности на опасном участке трассы

О трагедиях на дорогах говорили сегодня в правительстве республики. На «Транспортном часе» обсудили проблемы аварийности на трассе Уфа – Бирск – Янаул. В частности, на территории Благовещенского района. На этот участок пришлось 9 из 15 погибших на протяжении всего этого маршрута.
Все, кроме одного человека, погибли в столкновениях машин. На территории района наблюдается рост смертности на дорогах на 60%. Главная причина большого количества ДТП – нарушение водителями установленного скоростного режима. До середины августа на трассе должны смонтировать новые дорожные знаки, а также дополнительные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, в том числе выезда на встречную полосу в зоне действия знаков «Обгон запрещён». Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения уже на этой неделе на трассе начнут дежурить экипажи ДПС. Также в числе мер – оборудование пешеходных переходов, шумовых полос и установка освещения на потенциально опасных участках трассы.
Кроме того, на «Транспортном часе» обсудили подготовку дорожных служб к осенне-зимнему сезону, развитие проекта карты «Алга», а также ремонт и строительство транспортных артерий республики.