В Уфе на «Трансчасе» обсудили меры снижения аварийности на опасном участке трассы

Все, кроме одного человека, погибли в столкновениях машин. На территории района наблюдается рост смертности на дорогах на 60%. Главная причина большого количества ДТП – нарушение водителями установленного скоростного режима. До середины августа на трассе должны смонтировать новые дорожные знаки, а также дополнительные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, в том числе выезда на встречную полосу в зоне действия знаков «Обгон запрещён». Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения уже на этой неделе на трассе начнут дежурить экипажи ДПС. Также в числе мер – оборудование пешеходных переходов, шумовых полос и установка освещения на потенциально опасных участках трассы.