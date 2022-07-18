На Госуслугах стал доступен способ оплаты Yandex Pay

На Госуслугах стал доступен сервис Yandex Pay для оплаты госпошлин и штрафов. Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении.
"Пользователи портала "Госуслуг" теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе "Платежи", - говорится в сообщении Минцифры РФ.
На сайте доступны оплата банковской картой Visa, Mastercard, Maestro и "Мир". Кроме того, есть возможно оплатить со счета мобильных операторов МТС, "Билайн", "Мегафон", Тele2, Yota, "Тинькофф мобайл", "Ростелеком", а также электронным кошельком Qiwi и "Элплат".