На Госуслугах стал доступен способ оплаты Yandex Pay

На Госуслугах стал доступен сервис Yandex Pay для оплаты госпошлин и штрафов. Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении.

"Пользователи портала "Госуслуг" теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе "Платежи", - говорится в сообщении Минцифры РФ.