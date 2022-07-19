В Башкирии количество погибших в аварии на трассе возросло до четырёх

Сегодня, 19 июля, на 196 км автодороги Уфа-Оренбург произошла крупная авария. Стали известны дополнительные подробности инцидента.
Напомним, на трассе столкнулись «Форд Фокус» и «Лада Ларгус». На месте аварии погибли оба водителя – 35 и 29 лет – а также пассажир отечественного авто. Ещё одна пассажирка погибла на больничной койке. Им было 69 и 61 лет.
Трое пострадавших были экстренно госпитализированы. Известно, что водитель «Лады Ларгус» осуществлял неофициальные пассажирские перевозки. Он двигался по маршруту Акъяр-Уфа.
Фото: ГИБДД РБ.