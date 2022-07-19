В Башкирии разработали план по снижению количества ДТП на опасном участке трассы

Смертельное ДТП. На этот раз в Благоварском районе. Авария произошла днём на трассе, ведущей из Самары в Челябинск. По одной из версий, 60-летний житель Туймазов за рулём «Лады Ларгус» совершил наезд на стоящий самосвал Howo, который проводил дорожные работы. Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи, его 9-летняя дочь госпитализирована с тяжёлыми травмами.

После ДТП, как правило, принимаются меры, чтобы предотвратить повторения трагедии. Аварии с печальными последствиями зачастую происходят из-за превышения скорости. К примеру, для одной из самых опасных трасс, Уфа – Бирск – Янаул, был разработан план по снижению количества ДТП. Проблему обсуждали в правительстве на «Транспортном часе». В этом году на данной дороге погибли 15 человек, 9 из них – на территории Благовещенского района.

Рядовая процедура как один из способов в борьбе с высокой аварийностью. На одной из самых опасных трасс, Уфа – Бирск – Янаул, теперь будут чаще останавливать водителей.

Начальником Управления ГИБДД республики принято решение усилить эту дорогу, задействовав дополнительные силы. Теперь здесь дислоцируются два экипажа отдельного батальона ГИБДД и два специализированного взвода ДПС оперативного реагирования. Служба организована в две смены. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

На участке трассы, ведущей из Уфы в Янаул через Бирск, в этом году погибли 15 человек, 9 из них – на территории Благовещенского района. Была собрана комиссия. Разработан целый список мер, которые помогут уменьшить смертность. Как известно, большинство правил дорожного движения написаны кровью, так получается порой и с установкой знаков, камер и фонарей освещения.