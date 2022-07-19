В Башкирии экологи приступают к расчистке реки Демы

Участок длиною в 35 километров расположен на стыке Чишминского и Уфимского районов. Сейчас ведутся подготовительные работы. На берегах оформляют специальные площадки, куда будут сбрасывать ил и прочий мусор.
Прежде чем приступить непосредственно к очистке реки, специалисты создают на берегах огромные бассейны. Вместимость такого резервуара – около 23 тысяч кубометров. Их организуют буквально в нескольких шагах от водоема – на разных отрезках реки, по обеим сторонам.
Эти два котлована играют роль своеобразного фильтра, вода в них будет поступать из реки при помощи специального водопровода. Первый предназначен для сбора ила, во второй вода будет поступать уже очищенная, которая затем вернется обратно в реку.
Русло очистят не только от ила, но и от топляка – поваленных деревьев, которые пролежали на дне не один десяток лет. Специалисты также намерены убрать образованные с течением времени островки, которые мешают ходу течения реки. Отправной точкой стал участок Демы рядом с деревеней Новомихайловкой Чишминского района. Работы проведут на отрезке в 35 километров, вплоть до села Нижегородка. Очистка позволит улучшить качество воды и условия проживания почти 6 тысяч жителей республики.
Очистка Демы идет в рамках реализации федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». По нему в Башкортостане в этом году должны завершить другой объект – очистку пруда Потеха в Благовещенском районе. В Минэкологии говорят, что доля федерального финансирования на эти цели за последние два года увеличилась почти в три раза.
Очистка будут проводиться при помощи специальных судов – земснарядов, которые должны приступить к работе в августе. Первый этап продлится до ноября. Ко второму должны приступить следующим летом, но не раньше июня, когда у рыб заканчивается нерест. Завершить очистку реки планируют до конца 2024 года. После этого отстойники рекультивируют, а собранный ил используют для сельскохозяйственных нужд.