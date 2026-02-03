Онкологи из Башкирии стали обладателями премии «Будем жить»

В преддверии Всемирного дня борьбы против рака онкологи из Башкортостана стали обладателями престижной Всероссийской премии «Будем жить». Награды вручили лучшим медикам страны за профессиональное мастерство, человеческую отзывчивость и значительный вклад в борьбу со злокачественными новообразованиями. Церемония награждения состоялась в Государственном Кремлёвском дворце.

«Визит Зили Анваровны – лишний повод улыбнуться», – говорит Надир Гильмутдинов. Своего врача пациент паллиативного отделения Республиканского онкодиспансера называет не только профессионалом, но и прекрасным человеком, после общения с которым веришь только в лучшее.

Стать врачом Зиля Хабибуллина решила ещё в детстве, и всё благодаря маме. Та хоть и не была медиком, но работала в больнице в отделе кадров. С малых лет девочка наблюдала за тем, как доктора помогают людям, а то и вовсе вытаскивают с того света. К слову, спасать пациентов не раз приходилось и самой Зиле Анваровне. Вот уже больше 15 лет она – анестезиолог-реаниматолог. И, как отмечает сама, её задача – облегчать не только физическую, но и душевную боль.

А всё потому, что медицина – это не просто сфера работы, а целый мир: с определёнными законами, правилами, проблемами и победами. На личном опыте в этом убедилась и Татьяна Лукманова – старшая медсестра поликлиники Республиканского онкодиспансера. В её подчинении находятся более 70 человек, и, как признается сама Татьяна, в большом коллективе без трудностей не обходится. Когда-то она даже задумывалась об увольнении, но, спустя время, поняла: даже медикам порой требуется отдых.

И энергии требуется немало. Фронт работ в сфере онкологии просто огромный, – рассказывает Александр Султанбаев. В Республиканском диспансере он заведует отделом противоопухолевой лекарственной терапии и отмечает, что практически всегда находится с пациентами на связи.

Медсестра, анестезиолог, онколог – каждого из них вот уже много лет объединяет призвание, а теперь – ещё и одна общая победа. В этом году медики стали лауреатами престижной Всероссийской премии «Будем жить» за вклад в борьбу с онкозаболеваниями. Церемония награждения состоялась в Государственном Кремлёвском дворце.

Всего в этот раз отличились сразу семь жителей республики. Стоит отметить, что особенно активная борьба с онкологией началась в 2019 году, когда Башкортостан стал первым регионом, присоединившимся к федеральному проекту «Онкопатруль».