Над Уфой можно будет увидеть Международную космическую станцию

В небе над Уфой можно заметить необычный пейзаж. В эти дни над столицей Башкирии будет видна Международная космическая станция.

Фото №1 - Над Уфой можно будет увидеть Международную космическую станцию

Орбиту движения станции опубликовал Уфимский планетарий. Космическую станцию можно будет увидеть даже невооруженным глазом. Однако лучший обзор будет в бинокль.

Увидеть МКС уфимцы смогут уже сегодня.

В 23:13:56 на западе - юго-западе на высоте 10 градусов над горизонтом появится очень яркая быстродвижущаяся звезда – это МКС.

В 23:17:11 она будет видна на юге на высоте 50 градусов над горизонтом.

В 23:20:27 на востоке - юго-востоке на высоте 10 градусов над горизонтом она войдет в земную тень.

Понаблюдать за МКС можно будет еще 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июля.

Фото: Уфимский планетарий. 

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