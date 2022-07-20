Над Уфой можно будет увидеть Международную космическую станцию

В небе над Уфой можно заметить необычный пейзаж. В эти дни над столицей Башкирии будет видна Международная космическая станция.
Орбиту движения станции опубликовал Уфимский планетарий. Космическую станцию можно будет увидеть даже невооруженным глазом. Однако лучший обзор будет в бинокль.
Увидеть МКС уфимцы смогут уже сегодня.
В 23:13:56 на западе - юго-западе на высоте 10 градусов над горизонтом появится очень яркая быстродвижущаяся звезда – это МКС.
В 23:17:11 она будет видна на юге на высоте 50 градусов над горизонтом.
В 23:20:27 на востоке - юго-востоке на высоте 10 градусов над горизонтом она войдет в земную тень.
Понаблюдать за МКС можно будет еще 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июля.
Фото: Уфимский планетарий.