Автопарк МТС «Центральная» пополнился 9 грузовиками МАЗ

Автопарк машинно-технологической станции «Центральная» пополнился девятью грузовиками МАЗ. Автомобили поступили в филиалы МТС в районах.
В церемонии вручения ключей приняли участие замминистра сельского хозяйства республики Павел Иофинов и руководитель отделения посольства Белоруссии в городе Уфе Артур Карпович. Ранее Башкортостан включил белорусскую сельхозтехнику и грузовые автомобили в перечень продукции, которая может подлежать субсидированию со стороны республиканского бюджета до 40-50% от стоимости.
Врученные грузовики оформлены по программе лизинга – 2/3 ставки компенсирует белорусская сторона. Карпович поблагодарил руководство Башкирии за поддержку.