Автопарк МТС «Центральная» пополнился 9 грузовиками МАЗ

В церемонии вручения ключей приняли участие замминистра сельского хозяйства республики Павел Иофинов и руководитель отделения посольства Белоруссии в городе Уфе Артур Карпович. Ранее Башкортостан включил белорусскую сельхозтехнику и грузовые автомобили в перечень продукции, которая может подлежать субсидированию со стороны республиканского бюджета до 40-50% от стоимости.