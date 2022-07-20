В Уфе семья платит кредит за непостроенный дом

Кредит за непостроенный дом выплачивает уфимская семья. Супруги нашли застройщика по объявлению в интернете. Деньги передали, а строительство так и не началось. И таких клиентов у предпринимателя оказалось много.
Шутка оказалось пророческой. Правда, пока полиция мужчину не ищет, да и он особо не скрывается. А вот сотни тысяч рублей обманутых клиентов пропали бесследно. Айдар Сайфутдинов с супругой мечтали о маленьком садовом домике. Участок был. На сайте объявлений нашли предложение Антона Кольцова. За 260 тысяч мужчина пообещал к сентябрю прошлого года поставить дом.
Другие объекты и вправду были. Вот только заканчивать их было не нужно, так как стройка на участках, как и у Айдара, даже не начиналась. В сообщениях мужчина очень быстро отказывался от своих слов.
Айдар с супругой уже второй год платят кредит за так и не построенный дом. Им удалось найти 13 товарищей по несчастью. Одни также мечтали о доме, другие – о беседке.
Наталья из Челябинской области. Несостоявшиеся домовладельцы, говорят покупатели, есть и в других регионах. А сам мужчина живёт в Новосибирске. С ним нам удалось связаться по телефону.
Но клиенты, так и не получившие ни дома, ни денег, устали ждать, когда же наступит решение. Отчаявшись добиться возращения средств через суд, они написали заявления в полицию.