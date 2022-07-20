В Башкирии на детский отдых выделено почти 2 млрд рублей

Почти 2 млрд детям на отдых. Такое финансирование в этом году в Башкортостане выделено на детскую оздоровительную кампанию. Родители могут воспользоваться туристическим кешбэком, также есть республиканские субсидии. Экватор лета позади, отдых в самом разгаре. Смены в лагерях тематические. Так, в «Росинке» пройдёт свой «Ворлдскиллс». Показывать умения будут победители спортивных соревнований – те, кто забьёт больше голов команде противнику.

Забить гол или забить гвоздь. Команда-победитель становится участником внутрилагерной мастерской «Ворлдскиллс». Первым этапом станет профессия строителя.

Многие из ребят приезжают не первый год. Старший отряд наполовину собрался из тех, кто уже успел подружиться в прошлые годы. Тогда прощались, как в последний раз. И вот вместе снова.

Неразлучны оказались и юные спортсмены, приехавшие отдыхать в лагерь. У них свой распорядок дня, в котором регулярные упражнения. Вместе с тренером ребята готовятся к сезону на шорт-треке.

Каждая смена в лагере – тематическая. В этот раз – «Ворлдскиллс». Отряды получили названия отечественных корпораций. Впервые в «Росинке» в силу возраста 6-летние Лиза и Энжи. Самые маленькие оказались «нано». С приставкой «Рос». Сами пока, говорят, подзабыли, чем занимается эта организация, но уже с уверенностью строят планы на неё.