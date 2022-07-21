Дети Башкирии могут стать участниками Всероссийского движения детей и молодежи

20 июля прошло учредительное собрание нового Всероссийского детского движения. Мероприятие прошло на базе лагеря «Артек». Участники и делегаты проголосовали за создание организации. Также был утвержден устав движения. Соответствующий закон о создании Всероссийского движения для детей был подписан Президентом России. Владимир Путин также намерен возглавить Наблюдательный совет движения.
Сами дети с энтузиазмом восприняли новость о создании новой организации.
В эти дни Настя находится в «Артеке» как финалистка игры «Большая перемена».
Кирилл Рыбаков - ученик физико-математического лицея № 93 г. Уфы. Он стал одним из победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Кирилл тоже обрадовался появлению нового движения для детей и молодежи.
Стать участниками движения могут несовершеннолетние ученики школ, студенты колледжей и вузов, а наставниками – их совершеннолетние товарищи, уже получившие среднее, общее и специальное образование, кроме иностранных агентов или лиц, которым запрещена педагогическая деятельность. В ближайшее время представительства Движения появятся во всех регионах страны, в том числе и Башкирии и мы расскажем, куда конкретно обращаться.
Учредители Всероссийского движения детей и молодежи – АНО «Большая перемена», Российское движение школьников, «ЮНАРМИЯ», Российские студенческие отряды, «Российский Союз Молодежи» и другие.