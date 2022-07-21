Дети Башкирии могут стать участниками Всероссийского движения детей и молодежи

Стать участниками движения могут несовершеннолетние ученики школ, студенты колледжей и вузов, а наставниками – их совершеннолетние товарищи, уже получившие среднее, общее и специальное образование, кроме иностранных агентов или лиц, которым запрещена педагогическая деятельность. В ближайшее время представительства Движения появятся во всех регионах страны, в том числе и Башкирии и мы расскажем, куда конкретно обращаться.