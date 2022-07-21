Дети Башкирии могут стать участниками Всероссийского движения детей и молодежи

20 июля прошло учредительное собрание нового Всероссийского детского движения. Мероприятие прошло на базе лагеря «Артек». Участники и делегаты проголосовали за создание организации. Также был утвержден устав движения. Соответствующий закон о создании Всероссийского движения для детей был подписан Президентом России. Владимир Путин также намерен возглавить Наблюдательный совет движения.

Фото №1 - Дети Башкирии могут стать участниками Всероссийского движения детей и молодежи

Мы ожидаем, что движение станет площадкой для укрепления межпоколенческих связей между детьми и наставниками, создаст условия для развития новых масштабных молодежных проектов, поддержки большего количества инициатив детей и молодежи. Каждый ребёнок сможет попробовать себя в общественно значимых проектах, - говорит председатель республиканского госкомитета по молодёжной политике

 Яна Гайдук, председатель Госкомитета Башкирии по молодёжной политике

Сами дети с энтузиазмом восприняли новость о создании новой организации.

Это круто! Участие во всероссийских мероприятиях позволит мне реализовать себя как руководителя волонтерских смен. Мне очень нравится делать добрые дела!  

Анастасия Малышева, ученица гимназии №3 города Октябрьский

В эти дни Настя находится в «Артеке» как финалистка игры «Большая перемена».

Кирилл Рыбаков - ученик физико-математического лицея № 93 г. Уфы. Он стал одним из победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Кирилл тоже обрадовался появлению нового движения для детей и молодежи.

Я увлекаюсь наукой, спортом и волонтерством. Можно будет еще больше реализовать себя! Каждый сможет проявить свои способности, попробовать что-то новое. Любое начинание и стремление поддержат, а это здорово.

Кирилл Рыбаков, ученик физико-математического лицея №93 Уфы

Стать участниками движения могут несовершеннолетние ученики школ, студенты колледжей и вузов, а наставниками – их совершеннолетние товарищи, уже получившие среднее, общее и специальное образование, кроме иностранных агентов или лиц, которым запрещена педагогическая деятельность.  В ближайшее время представительства Движения появятся во всех регионах страны, в том числе и Башкирии и мы расскажем, куда конкретно обращаться.

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Учредители Всероссийского движения детей и молодежи – АНО «Большая перемена», Российское движение школьников, «ЮНАРМИЯ», Российские студенческие отряды, «Российский Союз Молодежи» и другие.

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