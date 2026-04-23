Школьники из Башкирии стали победителями Всероссийской олимпиады по географии

В копилке юных географов Башкортостана пополнение. Дарина Газизова и Марсэль Нуртдинов победили во Всероссийской олимпиаде школьников по географии. А четверо ребят из Сибая, Стерлитамака и Туймазинского района вошли в число призеров. Заключительный этап принимала Уфа на прошлой неделе.
Выйти на награждение с флагом республики на плечах – не просто патриотический жест, а символ того, что географию в Башкортостане знают и любят. Победительница Дарина Газизова в прошлом году стала призёром, а в этом поднялась на ступень выше за счет месяцев упорного труда и веры в себя. На туре, говорит школьница, главное – выложить на бумагу всё, что знаешь.
Дарине победа даст право поступить в любой вуз страны на профильные специальности без экзаменов. Диплом действует четыре года. И учительница Халида Рахимкулова, которая готовит олимпиадников не первый год, признается: в этот раз не смогла сдержать слёз.
А вот Марсэль Нуртдинов рассчитывал, что станет призёром, но увидев итоговую таблицу, испытал настоящий восторг: он стал победителем. Интерес к географии у девятиклассника проснулся случайно: в детстве родители купили несколько атласов и книг. А год назад он победил на районной олимпиаде и понял, что это его путь.
Призёрами в этом году стали ещё четверо школьников из Сибая, Стерлитамака и Туймазинского района. В республике с 2018-го поощряют победителей и призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов. Не забывают и об учителях. С прошлого года сумму премий увеличили вдвое: до 300 тысяч рублей получают победители и наставники и до 150 тысяч рублей – призеры и их подготовившие.
В Башкортостане преподаванию географии уделяют особое внимание. Глава республики Радий Хабиров регулярно встречается с учителями, идет активная работа и по линии Русского географического общества. Именно этот предмет воспитывает в детях уважение и любовь к родному краю.