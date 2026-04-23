Школьники из Башкирии стали победителями Всероссийской олимпиады по географии

В копилке юных географов Башкортостана пополнение. Дарина Газизова и Марсэль Нуртдинов победили во Всероссийской олимпиаде школьников по географии. А четверо ребят из Сибая, Стерлитамака и Туймазинского района вошли в число призеров. Заключительный этап принимала Уфа на прошлой неделе.

Выйти на награждение с флагом республики на плечах – не просто патриотический жест, а символ того, что географию в Башкортостане знают и любят. Победительница Дарина Газизова в прошлом году стала призёром, а в этом поднялась на ступень выше за счет месяцев упорного труда и веры в себя. На туре, говорит школьница, главное – выложить на бумагу всё, что знаешь.

Сначала шок, не верила, что такой высокий результат. Потом, когда меняли таблицы, были сомнения. И в итоге – абсолютная радость. Просто счастье, что год усердной работы оправдался. Безумно радует, что самый высокий результат по всей России по одному из туров. Дарина Газизова, победительница Всероссийской олимпиады школьников по географии, ученица 11 класса Республиканского инженерного лицея-интерната

Дарине победа даст право поступить в любой вуз страны на профильные специальности без экзаменов. Диплом действует четыре года. И учительница Халида Рахимкулова, которая готовит олимпиадников не первый год, признается: в этот раз не смогла сдержать слёз.

А вот Марсэль Нуртдинов рассчитывал, что станет призёром, но увидев итоговую таблицу, испытал настоящий восторг: он стал победителем. Интерес к географии у девятиклассника проснулся случайно: в детстве родители купили несколько атласов и книг. А год назад он победил на районной олимпиаде и понял, что это его путь.

Призёрами в этом году стали ещё четверо школьников из Сибая, Стерлитамака и Туймазинского района. В республике с 2018-го поощряют победителей и призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов. Не забывают и об учителях. С прошлого года сумму премий увеличили вдвое: до 300 тысяч рублей получают победители и наставники и до 150 тысяч рублей – призеры и их подготовившие.