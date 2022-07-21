Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
За последние сутки в Башкирии коронавирус выявили у 53 человек (291 422), выздоровели – 25 (285 284). Смертельных случаев за сутки не зарегистрировано. За всё время пандемии скончались уже 5762 зараженных. Госпитализация потребовалась 30 заболевшим.
В России растет суточное количество заболевших коронавирусом. Зарегистрирован 6391 пациент с коронавирусом за сутки (18 511 120), выздоровели – 4529 (17 924 372), скончались – 42 (382 039). Госпитализировано было 1195 человек.