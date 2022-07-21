В Уфе по нацпроекту досрочно завершили ремонт одной из улиц

В Уфе досрочно завершили ремонт на одной из улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик должен был сдать объект до 19 сентября, однако завершил работы уже сейчас. Сегодня утром чиновники администрации и Минтранса приняли работу, но без замечаний не обошлось.

Эту улицы дорожникам удалось сдать на три месяца раньше положенного. Работы здесь начались в мае. На участке улицы Кемеровской от Комарова до Новоалександровского шоссе. Тут заменили асфальт, бордюры, отремонтировали тротуары и нанесли дорожную разметку

Длина участка составляет 610 метров, стоимость работ – 20 миллионов рублей. Подрядчик постарался и завершил ремонт раньше срока.

Ильшат Фахрутдинов, заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

В Орджоникидзевском районе по нацпроекту ремонтируются пять улиц. Их общая протяженность составляет чуть более шести километров. Упор сделан на благоустройство северного заезда в Уфу. Работы по всему району оцениваются в 122 миллиона рублей.

Работа выполнена в срок. Замечаний нет.

Марат Заманов, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Орджоникидзевского района г.Уфы

Чиновники приняли обновленную дорогу без замечаний, но члены общественного совета при республиканском Минтрансе категорически с ними не согласны. Они требуют перенести дорожную разметку, так как карман для общественного транспорта на остановке небольшой. Из-за этого коллапсы в часы-пик попросту неизбежны, говорят общественники.

Фото №1 - В Уфе по нацпроекту досрочно завершили ремонт одной из улиц
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На этой остановке, когда останавливается автобус, все остальные машины должны ехать либо по встречной,  то есть становиться нарушителями, либо должны ждать. Никто ждать не будет. Ребята, так не пойдет: или двигайте остановку, или переносите дорожную заметку.

Владимир Кобзев (Кабзон), член Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Всего же в рамках нацпроекта на территории столицы республики должны привести в порядок 17 участков улично-дорожной сети протяженностью 23 километров. Финансирование составляет более полутора миллиардов рублей

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