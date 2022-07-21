В Уфе по нацпроекту досрочно завершили ремонт одной из улиц

В Уфе досрочно завершили ремонт на одной из улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик должен был сдать объект до 19 сентября, однако завершил работы уже сейчас. Сегодня утром чиновники администрации и Минтранса приняли работу, но без замечаний не обошлось.
Эту улицы дорожникам удалось сдать на три месяца раньше положенного. Работы здесь начались в мае. На участке улицы Кемеровской от Комарова до Новоалександровского шоссе. Тут заменили асфальт, бордюры, отремонтировали тротуары и нанесли дорожную разметку
В Орджоникидзевском районе по нацпроекту ремонтируются пять улиц. Их общая протяженность составляет чуть более шести километров. Упор сделан на благоустройство северного заезда в Уфу. Работы по всему району оцениваются в 122 миллиона рублей.
Чиновники приняли обновленную дорогу без замечаний, но члены общественного совета при республиканском Минтрансе категорически с ними не согласны. Они требуют перенести дорожную разметку, так как карман для общественного транспорта на остановке небольшой. Из-за этого коллапсы в часы-пик попросту неизбежны, говорят общественники.
Всего же в рамках нацпроекта на территории столицы республики должны привести в порядок 17 участков улично-дорожной сети протяженностью 23 километров. Финансирование составляет более полутора миллиардов рублей