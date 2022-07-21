В Уфе по нацпроекту досрочно завершили ремонт одной из улиц

В Уфе досрочно завершили ремонт на одной из улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик должен был сдать объект до 19 сентября, однако завершил работы уже сейчас. Сегодня утром чиновники администрации и Минтранса приняли работу, но без замечаний не обошлось.

Эту улицы дорожникам удалось сдать на три месяца раньше положенного. Работы здесь начались в мае. На участке улицы Кемеровской от Комарова до Новоалександровского шоссе. Тут заменили асфальт, бордюры, отремонтировали тротуары и нанесли дорожную разметку

Длина участка составляет 610 метров, стоимость работ – 20 миллионов рублей. Подрядчик постарался и завершил ремонт раньше срока. Ильшат Фахрутдинов, заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

В Орджоникидзевском районе по нацпроекту ремонтируются пять улиц. Их общая протяженность составляет чуть более шести километров. Упор сделан на благоустройство северного заезда в Уфу. Работы по всему району оцениваются в 122 миллиона рублей.

Работа выполнена в срок. Замечаний нет. Марат Заманов, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Орджоникидзевского района г.Уфы

Чиновники приняли обновленную дорогу без замечаний, но члены общественного совета при республиканском Минтрансе категорически с ними не согласны. Они требуют перенести дорожную разметку, так как карман для общественного транспорта на остановке небольшой. Из-за этого коллапсы в часы-пик попросту неизбежны, говорят общественники.

На этой остановке, когда останавливается автобус, все остальные машины должны ехать либо по встречной, то есть становиться нарушителями, либо должны ждать. Никто ждать не будет. Ребята, так не пойдет: или двигайте остановку, или переносите дорожную заметку. Владимир Кобзев (Кабзон), член Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан