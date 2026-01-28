В Уфе завершился четвёртый «Мемориал Старцева» по шахматам

В Уфе завершился четвёртый по счёту «Мемориал Владимира Старцева». В этапе Кубка России по шахматам среди мужчин участвовали спортсмены из 25 российских регионов, а также шахматисты из Израиля и Казахстана. Всего на соревнования зарегистрировались 182 участника.
Итоги подводили как среди самых юных игроков 2017-2018 годов рождения, так и среди ветеранов. В основном турнире победу одержал москвич Иван Елецкий, вторым стал Ярослав Ремизов из Челябинской области, третьим – Давид Закарян из Сочи. У женщин лучше других справилась Галина Михеева из Салехарда.