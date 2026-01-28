В Уфе завершился четвёртый «Мемориал Старцева» по шахматам

В Уфе завершился четвёртый по счёту «Мемориал Владимира Старцева». В этапе Кубка России по шахматам среди мужчин участвовали спортсмены из 25 российских регионов, а также шахматисты из Израиля и Казахстана. Всего на соревнования зарегистрировались 182 участника.