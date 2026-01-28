В Уфе завершился четвёртый «Мемориал Старцева» по шахматам

В Уфе завершился четвёртый по счёту «Мемориал Владимира Старцева». В этапе Кубка России по шахматам среди мужчин участвовали спортсмены из 25 российских регионов, а также шахматисты из Израиля и Казахстана. Всего на соревнования зарегистрировались 182 участника.

Итоги подводили как среди самых юных игроков 2017-2018 годов рождения, так и среди ветеранов. В основном турнире победу одержал москвич Иван Елецкий, вторым стал Ярослав Ремизов из Челябинской области, третьим – Давид Закарян из Сочи. У женщин лучше других справилась Галина Михеева из Салехарда.

Давно зарегистрировался, почти сразу как увидел турнир. Я не так давно закончил учебу, хочу много играть турниры. Состав мне понравился, шёл по турниру довольно уверенно.

Иван Елецкий, победитель «Мемориала Старцева»

В целом мне понравилось, довольно-таки прохладно у вас. Два года назад такого не было. Зал отличный, место проведения шикарное.

Галина Михеева, победительница «Мемориала Старцева»
