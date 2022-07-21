В Башкирии появится единая карта жителя

В Башкирии может появиться единая карта жителя республики. Об этом сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.
Карта объединит в себе функции других социальных карт и транспортных проездных. При этом управлять картой можно будет через приложение на телефоне.
Карту жителя можно будет оформить на региональном портале госуслуг, а также получить в цифровом формате с использованием телефона. Через приложение единой карты можно будет оформить социальную помощь многодетным семьям и сиротам. Там также будут работать новые функции: электронный сертификат, образовательное, социальное и кампусное.
Уточняется, что карта жителя «Алга Башкортостан» будет доступна как льготникам, так и других категориям граждан.