В Башкирии появится единая карта жителя

Карту жителя можно будет оформить на региональном портале госуслуг, а также получить в цифровом формате с использованием телефона. Через приложение единой карты можно будет оформить социальную помощь многодетным семьям и сиротам. Там также будут работать новые функции: электронный сертификат, образовательное, социальное и кампусное.