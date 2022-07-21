В Уфе вблизи Зинино через полтора года появится новый путепровод и автодорога

Вблизи Зинино в Уфе появится новый путепровод и автодорога. Проект реализуется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.
Строительство автомобильной дороги от транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе нового путепровода на пересечении с железнодорожным перегоном «Иглино-Дема» планируется завершить через полтора года. После запуска движения по новому путепроводу жители избавятся от километровых пробок.
Параллельно субподрядчики продолжают возводить новую дорогу. Рабочие отсыпали свыше 220 тысяч кубометров ПГС. Также ведется процесс сборки водопропускной трубы.
Протяженность нового путепровода составит 106 метров, автодороги – 1850 метров. Оба объекта запроектированы под четыре полосы движения – в каждую сторону по две полосы. Строительно-монтажные работы согласно заключённому муниципальному контракту планируется завершить в конце 2023 года.
Фото: Мэрия Уфы.