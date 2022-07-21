В Уфе вблизи Зинино через полтора года появится новый путепровод и автодорога

Вблизи Зинино в Уфе появится новый путепровод и автодорога. Проект реализуется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Фото №1 - В Уфе вблизи Зинино через полтора года появится новый путепровод и автодорога

Строительство автомобильной дороги от транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе нового путепровода на пересечении с железнодорожным перегоном «Иглино-Дема» планируется завершить через полтора года. После запуска движения по новому путепроводу жители избавятся от километровых пробок.

Как сообщил представитель заказчика, по состоянию на 20 июля 2022 года в полном объеме возведены опоры № 1, № 2, № 3, на опоре № 4 выполняются работы по устройству подферменников. Кроме этого, смонтировано пять из 36 балок пролетного строения длинной 33 м. Также на объекте продолжаются работы по монтажу модульных блоков подпорной стены, устройству гибкого ростверка подпорной стены у опоры № 1 и монолитного фундамента.

пресс-служба мэрии Уфы

Параллельно субподрядчики продолжают возводить новую дорогу. Рабочие отсыпали свыше 220 тысяч кубометров ПГС. Также ведется процесс сборки водопропускной трубы.

Протяженность нового путепровода составит 106 метров, автодороги – 1850 метров. Оба объекта запроектированы под четыре полосы движения – в каждую сторону по две полосы. Строительно-монтажные работы согласно заключённому муниципальному контракту планируется завершить в конце 2023 года.

Фото: Мэрия Уфы.

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