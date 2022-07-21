В Уфе вблизи Зинино через полтора года появится новый путепровод и автодорога

Как сообщил представитель заказчика, по состоянию на 20 июля 2022 года в полном объеме возведены опоры № 1, № 2, № 3, на опоре № 4 выполняются работы по устройству подферменников. Кроме этого, смонтировано пять из 36 балок пролетного строения длинной 33 м. Также на объекте продолжаются работы по монтажу модульных блоков подпорной стены, устройству гибкого ростверка подпорной стены у опоры № 1 и монолитного фундамента.

пресс-служба мэрии Уфы