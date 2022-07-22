В Уфе займутся реконструкцией Гагаринского рынка

В Уфе планируют приступить к реконструкции Гагаринского рынка в районе Сипайлово. Направить на реализацию этой цели собираются 700 млн рублей.

Пресс-служба уфимской администрации сообщает, что проект реконструкции был презентован сегодня в ходе инвестиционного часа с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым. Реконструкция подразумевает под собой возведение новых торговых площадей на территории объекта.