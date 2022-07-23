В Уфе отремонтировали дорогу на аллее «Учительской», на которой разрушалась плитка

В Демском районе Уфы местные жители пожаловались на состояние пешеходной дороги на аллее «Учительской». Плитка на дороге была разрушена, а местами вовсе отсутствовала.

Фото №1 - В Уфе отремонтировали дорогу на аллее «Учительской», на которой разрушалась плитка

Располагается аллея в микрорайоне «Серебряный ручей» на ул. Кусимова между домами №15/1 и 15/2. Администрация Уфы сообщает, что жители обратились с просьбой отремонтировать плитку через систему «Инцидент-менеджмент». Также горожане отметили, что по такой дороге катаются на самокатах и велосипедах дети.

После осмотра аллеи, было принято решение демонтировать старую плитку и уложить на ее месте асфальт. Что и было сделано.

Пресс-служба администрации Уфы

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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