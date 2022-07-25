Реконструкция улицы Пугачева в Уфе начнется во вторник

Улицу Пугачева перекроют со вторника. Масштабная реконструкция будет вестись два года. После ремонта Пугачева станет шире: по две полосы в каждом направлении с пешеходными тротуарами и велодорожками.

По проекту также предусмотрено создание транспортной развязки на пересечении с улицой генерала Рыленко, которая соединит Кузнецовский затон с микрорайоном Зеленая Роща. Это строительство также намерены завершить в 2024 году. Радий Хабиров подчеркнул высокую значимость проекта «Южные ворота» в создании транспортного каркаса Уфы.

Новая объездная дорога по сути станет полноценным дублером, только длиннее. На ней будет четыре автобусных остановки, дорожные знаки, светофоры и наружное освещение.

Проект «Южные ворота» – это начало большой работы. «Южные ворота» не заработают в полной мере, если мы не построим из Кузнецовского затона мост через Белую, который соединит местные дороги с инфраструктурой возле торгового комплекса «Мега». Это поможет распределить транспортные потоки, нагрузку на въезд в город в створе улицы Воровского. Четвёртый мост там мы уже не построим. Поэтому такими решениями мы будем развивать дорожную сеть. Далее будем заниматься строительством моста на севере города, в створе улицы Интернациональной. Там мы тоже «развяжем» большой транспортный узел.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Таким образом дорожники приступают к очередному этапу проекта под названием «Южные ворота». Самое сложное на данной стадии – не только непосредственное строительство, но и перенаправление потоков машин. Для этого власти организовали объездную вокруг микрорайона Кузнецовский затон. В числе первых, кто протестировал новую дорогу, был глава Башкортостана Радий Хабиров.

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