Реконструкция улицы Пугачева в Уфе начнется во вторник

Проект «Южные ворота» – это начало большой работы. «Южные ворота» не заработают в полной мере, если мы не построим из Кузнецовского затона мост через Белую, который соединит местные дороги с инфраструктурой возле торгового комплекса «Мега». Это поможет распределить транспортные потоки, нагрузку на въезд в город в створе улицы Воровского. Четвёртый мост там мы уже не построим. Поэтому такими решениями мы будем развивать дорожную сеть. Далее будем заниматься строительством моста на севере города, в створе улицы Интернациональной. Там мы тоже «развяжем» большой транспортный узел.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан