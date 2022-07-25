Реконструкция улицы Пугачева в Уфе начнется во вторник

Улицу Пугачева перекроют со вторника. Масштабная реконструкция будет вестись два года. После ремонта Пугачева станет шире: по две полосы в каждом направлении с пешеходными тротуарами и велодорожками.
По проекту также предусмотрено создание транспортной развязки на пересечении с улицой генерала Рыленко, которая соединит Кузнецовский затон с микрорайоном Зеленая Роща. Это строительство также намерены завершить в 2024 году. Радий Хабиров подчеркнул высокую значимость проекта «Южные ворота» в создании транспортного каркаса Уфы.
Новая объездная дорога по сути станет полноценным дублером, только длиннее. На ней будет четыре автобусных остановки, дорожные знаки, светофоры и наружное освещение.
Таким образом дорожники приступают к очередному этапу проекта под названием «Южные ворота». Самое сложное на данной стадии – не только непосредственное строительство, но и перенаправление потоков машин. Для этого власти организовали объездную вокруг микрорайона Кузнецовский затон. В числе первых, кто протестировал новую дорогу, был глава Башкортостана Радий Хабиров.