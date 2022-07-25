В Башкирии число погибших в крупной аварии выросло до шести

Сегодня, 25 июля, на 1413 км автодороги М-5 произошла смертельная авария с участием микроавтобуса, который ехал из населенного пункта Языково в Уфу.

Автобус въехал в «КамАЗ», который занимался нанесением разметки на трассе. В салоне пассажирского транспорта находилось 20 пассажиров, среди которых двое детей – 15-летняя девочка и 6-летний мальчик.

В аварии погибли пять человек. Вскоре стало известно, что ещё один пассажир скончался от полученных травм. 13 пострадавших обратились за помощью к врачам: четверо из них находятся в тяжелом состоянии, ещё четыре пассажира находятся в состоянии средней степени тяжести.