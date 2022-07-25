С 26 июля улица Пугачева в Уфе будет закрыта на реконструкцию

Глава Башкортостана напомнил о необходимости проинформировать население о предстоящем ремонте дорог. Уже со вторника, 26 июля, в Уфе на два года перекроют улицу Пугачева на участке от Геофизиков до Бородинской.
Таким образом, автомобилисты при въезде или выезде в столицу со стороны Кузнецовского затона должны будут воспользоваться объездной дорогой. Ее с нуля построили в качестве дублера улицы Пугачева. На ней будет четыре автобусных остановки, дорожные знаки, светофоры и наружное освещение.
Напомним, что реконструкция ведется в рамках масштабного проекта по модернизации так называемых Южных ворот Уфы.