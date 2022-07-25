С 26 июля улица Пугачева в Уфе будет закрыта на реконструкцию

Глава Башкортостана напомнил о необходимости проинформировать население о предстоящем ремонте дорог. Уже со вторника, 26 июля, в Уфе на два года перекроют улицу Пугачева на участке от Геофизиков до Бородинской.

 Таким образом, автомобилисты при въезде или выезде в столицу со стороны Кузнецовского затона должны будут воспользоваться объездной дорогой. Ее с нуля построили в качестве дублера улицы Пугачева. На ней будет четыре автобусных остановки, дорожные знаки, светофоры и наружное освещение.

Напомним, что реконструкция ведется в рамках масштабного проекта по модернизации так называемых Южных ворот Уфы.

Дорога протяженность 3,2 км, проходит по трем улицам. По ширине дорога соизмерима с улицей Пугачева. Дискомфорта для жителей возникнуть не должно.

Константин Паппе, начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы
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