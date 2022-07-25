С 26 июля улица Пугачева в Уфе будет закрыта на реконструкцию

Дорога протяженность 3,2 км, проходит по трем улицам. По ширине дорога соизмерима с улицей Пугачева. Дискомфорта для жителей возникнуть не должно.

Константин Паппе, начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы