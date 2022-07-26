В Уфе для вынужденных переселенцев из Украины организовали концерт

Его организовали в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Перед переселенцами выступили представители серебряного возраста, которые участвуют в социальной жизни города и ведут активную общественную деятельность.

Неравнодушные жители Башкортостана, которые всю жизнь так или иначе в волонтерской деятельности, в общественной деятельности. И уже в преклонном возрасте у них также активная жизненная позиция. Всех неравнодушных мы готовы принять у себя, проконсультировать в исполнительном комитете по адресу: Цюрупа, 17. Также можно позвонить по городскому телефону.

Мельников

В пункте временного размещения «Речные зори» проживают 193 переселенца, из них 57 детей, которым представители партии власти вручили подарки. В планах – свозить переселенцев в Республиканский музей Боевой Славы, организовать для них прогулку на катере по реке Уфе и спортивные мероприятия.

Мы не могли остаться в стороне. Потому что мы должны быть в такое трудное время для них вместе с ними. Хочется чем-то помочь, облегчить их участь. Надо поддержать, потому что мы действительно правы и победа будет за нами!

Мнявара Габдюшова, руководитель художественной самодеятельности «Народного университета третьего возраста» Республики Башкортостан

Здесь намного тише, уютнее и спокойнее. Мы как дома. Встретили нас здесь очень хорошо. Люди очень хорошие, добродушные, нам помогают.

Галина Верзун, вынужденный переселенец

Галина Верзун,  переселенец

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