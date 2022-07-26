В Уфе для вынужденных переселенцев из Украины организовали концерт

Его организовали в рамках федерального проекта «Старшее
поколение». Перед переселенцами выступили представители серебряного возраста,
которые участвуют в социальной жизни города и ведут активную общественную
деятельность.
Неравнодушные
жители Башкортостана, которые всю жизнь так или иначе в волонтерской
деятельности, в общественной деятельности. И уже в преклонном возрасте у них также активная жизненная позиция. Всех неравнодушных мы готовы
принять у себя, проконсультировать в исполнительном комитете по адресу: Цюрупа, 17.
Также можно позвонить по городскому телефону.Мельников
В пункте временного размещения «Речные зори»
проживают 193 переселенца, из них 57 детей, которым представители партии власти
вручили подарки. В планах – свозить переселенцев в Республиканский музей Боевой
Славы, организовать для них прогулку на катере по реке Уфе и спортивные
мероприятия.
Мы
не могли остаться в стороне. Потому что
мы должны быть в такое трудное время для них вместе с ними. Хочется чем-то
помочь, облегчить их участь. Надо поддержать, потому что мы действительно
правы и победа будет за нами!Мнявара Габдюшова, руководитель художественной самодеятельности «Народного университета третьего возраста» Республики Башкортостан
Здесь намного тише, уютнее и спокойнее. Мы как дома.
Встретили нас здесь очень хорошо. Люди очень хорошие, добродушные, нам
помогают.Галина Верзун, вынужденный переселенец
Галина Верзун, переселенец