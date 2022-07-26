В Уфе для вынужденных переселенцев из Украины организовали концерт

Мы не могли остаться в стороне. Потому что мы должны быть в такое трудное время для них вместе с ними. Хочется чем-то помочь, облегчить их участь. Надо поддержать, потому что мы действительно правы и победа будет за нами!

Мнявара Габдюшова, руководитель художественной самодеятельности «Народного университета третьего возраста» Республики Башкортостан