В Уфе девушка с синдромом Дауна создает сувениры

В Уфе официально трудоустроили девушку с синдромом Дауна. Она будет работать в мастерской по изготовлению сувениров. Сотрудница адаптировалась на рабочем месте и уже делает первые успехи.

Александра Урванцева с большим удовольствием осваивает вышивальную машину с компьютерным управлением. Девушка любит рисовать. В основном это эскизы одежды. В 2019 году она представила собственную коллекцию, и на своем же модном показе выступила в роли модели.

Однажды жизнь нас столкнула с театром моды «Энергия» при БГПУ. Директор этого театра отобрала несколько моделей для одежды, и состоялся показ. Девочки-студентки БГПУ сшили одежду по Сашинам эскизам. И потом в декабре состоялся показ. Наталья Урванцева, мама Александры

С июня этого года Александра изготавливает сувенирную продукцию. В мастерской, где работает девушка, были созданы все условия для комфортной работы.

Получили субсидию через бюджет – это больше 75 тысяч рублей. Саша – требующая сопровождения, её маму как тьютора тоже устроили на работу на это предприятие. Заключили с ней временный трудовой договор. Наталья Кириллова, начальник отдела активной политики филиала центра занятости населения г. Уфы по Орджоникидзевскому району

Она в течение года у нас проходила обучение. И мы увидели, что мы можем создать для неё полноценное рабочее место. Это позволит девочке проявить себя, зарабатывать. Винера Белова, исполнительный директор предприятия «Башкирский сувенир»

При мастерской, где работает Александра, есть инклюзивная творческая студия. Девушка успевает ходить и туда. Тем более все находится в одном здании. Занятия проходят три раза в неделю.

Привлекаем профессионалов. Научили работать с керамикой. Психологи занимались интеллектуальным развитием. Они научились играть в шахматы. Благодаря настольно экономической игре научились считать деньги. Винера Белова, исполнительный директор предприятия «Башкирский сувенир»